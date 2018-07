Guardia Civil fischt schiffbrüchige Deutsche aus der Bucht von Palma de Mallorca

Die spanische Guardia Civi hat am Sonntag (8.7.) zwei Deutsche aus dem Meer gerettet, deren knapp sechs Meter langes Boot in der Bucht von Palma de Mallorca leck geschlagen und voll Wasser gelaufen ist. Nach Polizeiangaben trug sich der Vorfall am frühen Nachmittag vor der Küste von Illetes im Südwesten der Insel zu. Auch die Seenotrettung war an dem Einsatz beteiligt.

Über die weiteren Umstände des Kenterns wurde zunächst nichts bekannt. Das Boot soll nun geborgen werden. /tg