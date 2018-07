Eine weitere schöne Sommerwoche auf Mallorca

Die Arbeit eines Meteorologen auf Mallorca dürfte dieser Tage recht monoton sein. Die Temperaturen halten sich stabil über der 30-Grad-Marke, der Himmel ist blau und sonstige Phänomene sind nicht in Sicht.

Der Montagabend (9.7.) klingt – bei natürlich unbewölktem Himmel – mit hohen Temperaturen aus. Die Temperaturen sinken nachts auf 20 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Felanitx.

Der Dienstag startet mit klarem Himmel. Daran kann sich im Tagesverlauf aber tatsächlich etwas ändern und die ein oder andere Wolke sich in den Vordergrund drängen. Dieses Spektakel endet am Abend wieder. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 34 Grad in Sa Pobla, 33 Grad in Palma de Mallorca. Nachts bleiben die Werte unverändert.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Wenig hat sich auch bei den Wassertemperaturen getan. Die Playa de Palma frohlockt mit 28 Grad, an der Playa de Muro sind es drei Grad weniger.

Am sommerlichen Wetter ändert sich in dieser Woche nichts mehr. Mittwoch und Donnerstag sollen die Temperaturen bei viel Sonnenschein unverändert bleiben. /rp