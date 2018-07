Touristensteuer fließt auch in den Erhalt der Seegraswiesen vor Mallorca

Um das Poseidongras vor Mallorca und den Nachbarinseln besser zu schützen, will die Balearen-Regierung nun auch Geld aus der Touristensteuer benutzen. Für die Wiederaufnahme eines 2012 ausgesetzten Projekts sollen in den kommenden vier Jahren 132.000 Euro investiert werden. Ein entsprechendes Abkommen stellten Tourismusministerin Bel Busquets und Umweltminister Vicenç Vidal am Sonntag (8.7.) im Yachtclub von Porto Cristo vor.

Bei dem Projekt geht es vor allem darum, die Entwicklung und den Bestand des Seegrases kontinuierlich zu dokumentieren. Die Finanzierung durch die Touristensteuer sei "ein klarer Beweis dafür, dass die aus der Abgabe für nachhaltigen Tourismus entstehenden Mittel für den Erhalt und die Verbesserung der Umwelt eingesetzt werden", so Busquets bei der Präsentation. /tg