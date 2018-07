Höchsttemperaturen auf Mallorca nähern sich der 40-Grad-Marke

Da hat das Wetter der spanischen Wetterbehörde Aemet am Dienstag (10.7.) einen kleinen Streich gespielt. Statt des prognostizierten blauen Himmels startete der Tag auf Mallorca bewölkt mit örtlichen Schauern. Spätestens ab dem Abend ist das schlechte Wetter wieder vorbei. Für das Ende der Woche warnt Aemet nun vor heißen Temperaturen um die 40 Grad.

Die Tageshöchsttemperaturen am Dienstag liegen bei 35 Grad in Sa Pobla und 33 Grad in Palma de Mallorca. Bereits diese Werte seien höher als üblich für diese Jahreszeit, hieß es bei der Wetterbehörde. Im Schnitt lag die Temperatur in den Vorjahren an der Küste bei 28 Grad, im Landesinneren bei 30 Grad. Die Wassertemperaturen liegen bei 28 Grad an der Playa de Palma, drei Grad weniger sind es an der Playa de Muro.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Selbst nachts bleibt es bei 23 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx warm. Wer zuvor den Sonnenuntergang fotografieren will, hat gegen 21.20 Uhr Gelegenheit dazu.

Am Mittwoch gibt es einen leicht bewölkten bis klaren Himmel. Die Temperaturen gehen in der Nacht etwas zurück, tagsüber bleiben sie im Vergleich zum Vortag unverändert.

Ab Donnerstag sollen die Temperaturen ansteigen und am Freitag und Samstag ortsweise die 40-Grad-Marke knacken. Eine offizielle Wetterwarnung dürfte Aemet am Mittwoch publizieren. /rp