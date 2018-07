Luxusyacht ankert mitten im geschützten Seegras vor Portocolom

Gegen das unerlaubte Ankern der Yacht inmitten der geschützten Seegraswiesen vor Portocolom haben Umweltschützer der Initiative Salvem Portocolom protestiert. Mit Unterwasserkameras dokumentierten Taucher der Gruppe den Schaden, den der Anker der 40 Meter langen Luxusyacht "Ocean Club" im ökologisch wichtigen Poseidongras vor Mallorca angerichtet haben soll.

Informationen der Umweltschützer zufolge ankerte das Boot von Sonntag (8.7.) 20.45 Uhr bis zum Montag (8.7.) um 10 Uhr in der Bucht von Portocolom. Die Aktivisten zeigten den Vorfall an. Der Yacht-Verantwortliche habe die Bucht verlassen, als ihn Vertreter der Gemeinde auf das Verbot aufmerksam machten. Salvem Portocolom bedauerte, dass die Gemeinde keine Bußgelder verhängen kann und die zuständige Umweltbehörde trotz Anzeige nicht sofort eine Inspektion geschickt habe.

Die angezeigte Verstoß ist kein Einzelfall. Ebenfalls am Montag twitterte SOSPosidonia, dass die 33 Meter lange Yacht "Christina G." ihren Anker in die Seegraswiesen vor Banyalbufar ausgeworfen habe. Nicht weit entfernt ankerten nach Angaben der Umweltschützer die 33 Meter lange Yacht "Winwin", die 20 Meter lange "Free Spirit" und eine weitere Yacht mit dem Namen "Aloha" ebenfalls in den geschützten Gebieten. /tg