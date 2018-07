Öko-Bistro Es Rebost öffnet Filiale im Flughafen Mallorca

Nach der Filialeröffnung an der Plaça d'Espanya in Palma hat das auf heimische Produkte von Mallorca setzende Öko-Bistro Es Rebost am Montag (9.7.) eine weitere Niederlassung im Flughafen von Palma de Mallorca eröffnet. Es handelt sich um das erste Restaurant am Flughafen, das kompostierbare Verpackungen einsetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei dem Lokal im Flughafen auf einer Fläche von 600 Quadratmetern vergibt die vom deutschen Unternehmer Helmut Clemens gegründete Kette erstmals ein Lokal an einen Franchise-Nehmer. Die für übrigen Restaurants in Palma typischen Merkmale bleiben erhalten. Bei der Einrichtung wurden Stein aus Binissalem benutzt, gewebter Zungenstoff von Teixits Vicenç und Möbel von Llorenç Febrer von Ses Ferreries. Das Restaurant im Terminal D öffnet täglich von 6 bis 22 Uhr und beschäftigt 29 Mitarbeiter.