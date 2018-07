Sieben Personen nach turbulenter Nacht an der Playa de Palma festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat in der Nacht von Montag (9.7.) auf Dienstag sieben Personen an der Playa de Palma festgenommen. Die Polizisten erwischten die Diebe in mehreren Fällen auf frischer Tat, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Fall 1: Ein Polizist, der sich gerade nicht in Dienst befand, beobachtete am Strand einen Mann, der die Badegäste ausspionierte, um ihre Sachen zu stehlen, wenn diese ins Wasser gingen. Der Beamte alarmierte seine Kollegen. Diese nahmen den Mann fest. Wie sich herausstellte, wurde der rumänische Staatsbürger bereits mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Die rumänische Justiz hatte den Mann zu drei Jahren Haft wegen Drogenhandels verurteilt.

Fall 2: Gegen 2 Uhr gingen einer Polizeistreife zwei Diebe ins Netz, die kurz zuvor einer deutschen Touristin die Handtasche gestohlen hatten. Die Männer – ein Spanier und ein Marokkaner – waren bereits polizeibekannt.

Fall 3: Gegen 4.30 Uhr hat eine weitere Polizeistreife im Carrer Bartolomé Salva, bei den deutschen Touristen als Schinkenstraße bekannt, eine Schlägerei vorgefunden. Sechs betrunkene Deutsche hatten sich mit dem Personal einer Diskothek angelegt. Als die Polizei einschritt, floh einer der Deutschen bis an den Strand, wo er schließlich festgenommen wurde.

Fall 4: Gegen 5 Uhr hat wiederum eine andere Polizeistreife drei junge Männer erwischt. Als diese die Polizisten sahen, spurteten sie los und entledigten sich in einem Waldgebiet eines Rucksackes. Die Beamten schnappten die Männer. Den Rucksack hatten die Diebe zuvor deutschen Touristen entwendet, wie sich herausstellte. Bei den Dieben handelte es sich um einen minderjährigen Spanier, einen Algerier ohne Aufenthaltserlaubnis in Spanien und einen Marokkaner. /rp