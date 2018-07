Der Abriss an der alten Mole von Palma de Mallorca geht weiter

An der alten Mole von Palma de Mallorca wird wieder gebaut - oder besser gesagt abgebaut. Mehrere Kräne haben am Dienstag (10.7.) mit dem Abriss eines zweiten Gebäudes am sogenannten Contramuelle Mollet begonnen.

Mit den Arbeiten beabsichtigt die Hafenbehörde eine Umgestaltung der Mole. Die Parkanlagen Jardines de Sant Elm werden erweitert, gleichzeitig erhält die Kapelle eine bessere Sichtbarkeit. Insgesamt werden dafür drei Gebäude abgerissen. Im März verschwand das erste Haus aus der Silhouette des Hafens, in dem früher Angestellte wohnten. Nun machen sich die Bauarbeiter an den Abriss des zweiten Gebäudes.

Die Arbeiten sind Teil einer umfassenderen Umgestaltung der alten Mole sowie auch des Boulevards Paseo Marítimo, den die Hafenbehörde öffentlich ausschreibt. Dabei soll auch eine Tiefgarage mit bis zu 460 Stellflächen entstehen - Pläne die aber derzeit auf Eis liegen. /tg