Gesperrt: Schwebendes Schwimmbecken im Hotel Calvià Beach auf Mallorca verliert Wasser

Video: So badet es sich im "schwebenden Schwimmbad" von Magaluf.

Nicht gerade vertrauenserweckend: Einer der als "schwebende Schwimmbecken" eingeweihten frei hängenden Glaspools des neu eröffneten Hotel Calvià Beach in Magaluf auf Mallorca musste am Mittwoch (11.7.) vorläufig geschlossen werden. Grund: Es tropft. Der in 20 Meter Höhe wie eine Glasbrücke gebaute Pool verliert Wasser, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Das Unternehmen beschwichtigt. Man werde den Fehler beheben und die neue Touristenattraktion so bald wie möglich wieder eröffnen. Außerdem sei nur eines der beiden Becken betroffen. Das andere stehe den Gästen problemlos zur Verfügung.

Video: So badet es sich im "schwebenden Schwimmbad"

Die Attraktion im Südwesten von Mallorca war erst vergangene Woche der Öffentlichkeit präsentiert worden. Laut Hoteldirektor Rubén Llach handelt es sich um das größte schwebende Schwimmbad in Europa. Die Ausmaße des Schwimmbades sind gewaltig: Die beiden Becken - in der Mitte unterbrochen durch einen Platz für Liegen - sind 46 Meter lang und damit fast so lang wie ein olympisches Schwimmbecken.

Angelegt wurde der riesige Pool als Brücke in 20 Metern Höhe zwischen zwei Gebäudeteilen. Der Boden des Beckens ist aus Glas, so dass die Schwimmer das Gefühl haben, sie schwebten selbst. Von der einen Seite des Pools hat man einen Blick aufs Meer, von der anderen Seite aufs Gebirge. Insgesamt werden 500.000 Liter Wasser benötigt, um das Schwimmbad zu füllen, das im Winter übrigens auf einer Seite beheizt wird, so dass es ganzjährig nutzbar ist. /tg