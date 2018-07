Inselrat auf Mallorca plant weitere Auflagen für Ferienvermietung auf dem Land

Künftige Ferienvermieter auf Mallorca müssen sich auf weitergehende Restriktionen einstellen: So will der Inselrat auf Mallorca im sogenannten PIAT - einer Art Tourismusrahmengesetz auf Inselebene - neue Lizenzen für die Ferienvermietung in geschützten Gebieten ganz und verbieten. Auch neue Landhotels sollen nicht mehr genehmigt werden, sofern keine landwirtschaftliche Nutzung auf dem Landgut stattfindet. Das hat ein Sprecher des Inselrats der MZ bestätigt, nachdem die Zeitung "Última Hora" am Mittwoch (11.7.) darüber berichtet hatte.

Des Weiteren ist geplant, dass auch Cala Millor, Cales de Mallorca und Cala Bona zu sogenannten touristisch saturierten Gebieten erklärt werden sollen - hier gelten dann ebenfalls strenge Restriktionen für künftige Ferienvermieter.

Hintergrund: Zonenkarte des Inselrats auf der Zielgraden

Auf die Auflagen haben sich die Parteien der Linksregierung bei Verhandlungen in den vergangenen Wochen geeinigt. Beschlossen werden soll der PIAT inklusive des endgültigen Zonenplans in einer Sondersitzung Ende Juli - gerade noch rechtzeitig, bevor am 1. August das derzeit bestehende Moratorium für neue Anträge von Lizenzen zur Ferienvermietung ausläuft.

Hintergrund: Fragen und Antworten zum neuen Regelwerk

Bislang war die Vermietung von Apartments an Urlauber auf den Balearen offiziell nicht erlaubt. Das im vergangenen Jahr beschlossene neue Regelwerk der Landesregierung sieht zwar vor, dass prinzipiell Lizenzen für Apartments vergeben werden können, gleichzeitig wurde eine Reihe neuer Auflagen und Ausnahmen beschlossen. Palma hat der Vermietung von Apartments an Touristen bereits einen Riegel vorgeschoben. /ff