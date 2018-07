Bis zu 36 Grad: Hitzewarnung auf Mallorca

Saunawetter auf Mallorca: Es wird richtig heiß. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mittwoch (11.7.) die Warnstufe Gelb ausgegeben. Zwischen 12 und 18 Uhr sollen es im Inselinneren 36 Grad werden.

Der Tag ist mit wenigen Wolken gestartet. Im Tagesverlauf kann der Himmel immer wieder zuziehen. An der Küste, zum Beispiel in Palma de Mallorca, liegen die Höchsttemperaturen bei 33 Grad. Eine Erfrischung im Meer ist nur bedingt möglich. Die Wassertemperatur beträgt 28 Grad an der Playa de Palma, vier Grad weniger sind es an der Playa de Muro.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Nachts ist es in Felanitx mit 22 Grad noch so warm, dass man keinen Pullover braucht. Auch in Palma de Mallorca wird es mit 20 Grad nicht wirklich kalt.



Das bedeuten die Warnstufen vom Wetterdienst

Die Hitzewarnung gilt auch für Donnerstag (12.7.). Erneut herrscht Warnstufe Gelb, im Inselinneren zwischen 12 und 18 Uhr. Der Morgen startet mit Nebel im Flachland. Der verzieht sich jedoch schnell am Vormittag. Der Himmel ist wenig bewölkt bis klar. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Für Freitag hat der Wetterdienst noch keine Warnung herausgegeben. In einer ersten Prognose war aber von 40 Grad die Rede. /sw