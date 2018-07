18-jähriger Mallorca-Urlauber stirbt bei Sturz aus sechstem Stock

Und schon wieder ein Todesopfer: Ein 18-jähriger Brite ist am Donnerstagmorgen (12.7.) tot vor einem Hotel in Magaluf im Südwesten von Mallorca gefunden worden. Der Brite war aus zunächst unbekannter Ursache aus dem sechsten Stock gestürzt. In der Nacht hatte sich ein weiterer Brite bei einem Balkonsturz in einem Hotel in Portocristo an der Ostküste schwer verletzt.

Ein Mitarbeiter des Hotels in Magaluf fand gegen 10.30 Uhr den leblosen Körper des Urlaubers im Innenhof und alarmierte den Notfalldienst, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Rettungssanitäter konnten nichts mehr für den jungen Mann tun. Zu dem Sturz war es offenbar bereits in der Nacht gekommen, ohne dass es jemand gemerkt hatte.

Beamte der Guardia Civil haben Ermittlungen eingeleitet. Wie sich herausstellte, war der junge Urlauber in einem anderen, nahegelegenen Hotel untergebracht. Der Brite könnte sich im volltrunkenen Zustand verirrt und das Gleichgewicht verloren haben, wird vermutet. Am Abend hatte es in der britischen Urlauber-Hochburg zahlreiche Public-Viewing-Events zum WM-Spiel gegen Kroation gegeben.

Nach Informationen des "Diario de Mallorca" handelt es sich um den dritten tödlichen Balkonsturz im selben Hotel. In diesem sei zwischenzeitlich Schutzglas in einigen Bereichen installiert worden, um weiteren Unfällen vorzubeugen.

Erst Ende vergangener Woche hatten sich Politiker, Hoteliers und Fachleute im Rathaus von Calvià getroffen, um angesichts einer Reihe von Balkonstürzen einen Aktionsplan zu erarbeiten. Beschlossen wurde unter anderem, Kampagnen zu intensivieren und Alkoholangebote zu limitieren. /ff