Reinigungskräfte am Flughafen von Mallorca wollen streiken

Flugreisenden droht ein unschöner Anblick auf dem Flughafen von Mallorca. Die Gewerkschaft CCOO hat die Reinigungskräfte zu einem unbefristeten Streik ab dem 1. August aufgerufen. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über einen neuen Tarifvertrag seien gescheitert, hieß es am Mittwoch (12.7.).

Während die Gewerkschaften Gehaltserhöhungen von 25 Prozent in einem Zeitraum von vier Jahren fordern, bieten die Arbeitgeber sechs Prozent für die kommenden fünf Jahre an. Zur Begründung heißt es bei CCOO, dass die Steigerung in den vergangenen vier Jahren mit insgesamt nur einem Prozent besonders mau ausgefallen sei.

Betroffen sind insgesamt rund 6.000 Reinigungskräfte, die neben dem Flughafen auch in den Krankenhäusern auf Mallorca arbeiten. Erwartet wird aber, dass sich besonders am Airport der Müll häufen könnte, schließlich können die Gewerkschaften hier besonders auf ihre Situation aufmerksam machen. Allerdings werden viele angekündigte Streiks in Spanien kurzfristig wieder abgeblasen. /ff