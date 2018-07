Pfützen zur Begrüßung: Wasserrohrbruch am Flughafen Mallorca

Ein Wasserrohrbruch hat am späten Donnerstagabend (12.7.) Teile des Mallorca-Flughafens Son Sant Joan mit Pfützen überzogen. Zwei Stunden lang regnete es aus einem Rohr im ersten Stock, das osmotisiertes Wasser transportiert, in den Ankunftsbereich. Urlauber und Residenten mussten ihre Koffer durch eine Art Regenguss und über überschwemmten Fußboden ziehen.

Personenschäden gab es durch den Zwischenfall nicht. Nach zwei Stunden war der Rohrbruch repariert, der Flugverkehr wurde nicht beeinträchtigt. In einem Bürotrakt gab durch den Wasserdruck eine Deckenverkleidung nach. Auch am Freitag (13.7.) allerdings zeugt noch die ein oder andere Pfütze von dem Zwischenfall am Vorabend. /jk