Holländer auf Mallorca erschlagen: erste Festnahmen

Erste Erfolge der Beamten im Fall der Son-Banya-Schläger: Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, gelang es dem Ermittlungsteam nun, einen ersten Verdächtigen der tödlichen Attacke auf einen Niederländer am Freitagmorgen (13.7.) festzunehmen. Dabei könnte es sich womöglich um den Fahrer des Wagens handeln, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die vier Verdächtigen, die gegen 5 Uhr einen niederländischen Mann erschlagen haben sollen, kannten sich am Tatort offensichtlich aus. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der örtlichen Repsol-Tankstelle am Camí de la Milana, der vom Ortskern von Son Ferriol zur Drogensiedlung Son Banya führt. Während das Opfer ins Krankenhaus gebracht wurde, flohen die jungen Männer. Zunächst sprangen sie über eine Mauer und drangen in ein Lagergelände ein. Dann setzten sie ihre Flucht fort, indem sie durch einen kaputten Zaun stiegen.

Die ländliche Gegend rund um das "poblado" Son Banya gilt als zwielichtig, da dort oft Drogenabhängige anzutreffen sind.

Der Niederländer ist bereits der zweite Tourist, der in diesem Jahr auf Mallorca ermordet worden ist. Im Frühjahr war ein britischer Urlauber im Küstenort Magaluf so stark verprügelt worden, dass er ebenfalls seinen Verletzungen erlag.