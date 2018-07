Bürgermeister von Palma de Mallorca verurteilt Protestaktion

Pünktlich zum erhöhten Passagieraufkommen am Flughafen von Mallorca im Zuge der Hochsaison haben am Samstag (14.7.) Aktivisten gegen die Folgen des Massentourismus protestiert. Unter dem Motto "Der Tourismus tötet Mallorca" fand sich eine Handvoll Anhänger der Gruppierungen Arran und "Palma Ciutat per a qui l'habita" in der Ankunftshalle des Flughafens Sant Joan mit mehrsprachigen Transparenten ein, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Bei Arran handelt es sich um eine katalanistische Splittergruppe, die es bereits im vergangenen Jahr mit Aktionen in die Medien schaffte. Gegen mehrere Mitglieder war Anzeige unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung gestellt worden. Auch am Samstag am Flughafen nahm die Polizei die Personalien von einigen Demonstranten auf.

"Ein Flugzeug pro Minute ist untragbar" hieß es unter anderem. Zudem kritisierten die Demonstrationsteilnehmer schlechte Arbeitsbedingungen im Tourismusgewerbe sowie den Mangel an erschwinglichen Unterkünften in Folge der Vermietung von Wohnungen an Touristen. "Wer Mallorca schätzt, zerstört es nicht", lautete ein weiteres Motto. Alleine am Samstag waren in Palma 900 Flüge mit rund 150.000 Passagieren programmiert.

Antoni Noguera, der Bürgermeister von Palma de Mallorca, bezeichnete die Protestaktion als "sehr verwerflich". Dazu twitterte Marga Durán, Sprecherin der konservativen Volkspartei PP, Folgendes: "Jedes Mal, als es eine Aktion dieser Art gab, hat sich das Rathaus von Palma so ähnlich ausgedrückt."

Im Zentrum von Palma de Mallorca tauchten unterdessen wie bereits im vergangenen Jahr Anti-Touristen-Graffiti auf. An Fassaden von Hotels im Zentrum waren Sprüche zu lesen wie: "Hotels raus aus dem Viertel".