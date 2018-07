Rathaus von Palma de Mallorca stellt Betonklötze für Kathedralen-Beleuchtung auf

Das Rathaus von Palma de Mallorca hat an der Aussichtsplattform vor der Kathedrale La Seu Betonklötze aufgestellt. Sie sollen die Stützen des neuen Beleuchtungssystem des geschützten Gebäudes vorübergehend als Hilfskonstruktion verstärken. Nachdem die neue Anlage getestet wurde, werden die Betonstützen wieder entfernt. Zuvor muss das Projekt jedoch noch von der für Kulturgüter zuständigen Abteilung des Inselrates und dem Gemeinderat genehmigt werden. Der Stadtrat für Infrastruktur, Rodrigo Romero, hofft dennoch, dass mit den Arbeiten noch vor Ende des Jahres begonnen werden kann.

Der Austausch und die neue Beleuchtungsanlage der Ornamente der Kathedrale sollen rund 500.000 Euro kosten. Die Quecksilberlampen etwa sollen durch LEDs mit geringem Stromverbrauch ausgetauscht werden. Durch sie können einige wichtige Elemente des Gebäudes in besonderes Licht gesetzt werden.

Das Lichtsystem ähnelt dem, das kürzlich an der London Bridge in London oder der Notre-Dame-Kathedrale in Paris angebracht wurde.