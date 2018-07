Feuer zerstört bei Selva 0,64 Hektar Kiefernwald

Ein Brand hat am Sonntagabend (15.7.) 0,64 Hektar Wald in der Nähe des Dorfes Selva in der Inselmitte von Mallorca zerstört. Wegen der Nähe zu bewohnten Häusern galt zeitweise Warnstufe eins.

Das Feuer war gegen 18 Uhr im Camí de s'Olivaret ausgebrochen. Im Einsatz waren drei Löschflugzeuge, zwei Helikopter sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr am Boden, neben dem Naturinstitut Ibanat auch von der Feuerwache in Inca. Zahlreiche Schaulustige beobachteten vom nahegelegenen Fußballplatz aus die Löscharbeiten. Der Brand war gegen 20 Uhr unter Kontrolle.

Die Ursache war zunächst unklar, wegen der hohen Temperaturen herrschte jedoch auf ganz Mallorca ein erhöhtes Waldbrandrisiko. /ff