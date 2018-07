Wetterphänomen Rissaga überschwemmt Strand von Port d'Alcúdia

In Folge des meteorologischen Phänomens Rissaga ist es am Montag (16.7.) in Port d'Alcúdia im Nordosten von Mallorca zu Überschwemmungen gekommen. Das Wasser überschwemmte den Strand und die nahegelegenen Lokale. Nach Angaben des Rettungsdienstes 112 wurde niemand verletzt, es sei auch kein Sachschaden zu beklagen.



Rissagas - ein Phänomen, bei dem unter anderem durch Luftdruckschwankungen der Meeresspiegel in seichten Gewässern plötzlich abfällt und anschwillt - sind auf den Balearen immer mal wieder zu beobachten, am heftigsten fielen sie 1984 und 2006 aus.



Zu weiteren Rissagas war es zuvor auf Menorca gekommen. Wegen des Phänomens wurde der Hafen von Ciutadella vorübergehend geschlossen. /ff