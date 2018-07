Tod von Holländer auf Mallorca: Verdächtiger wird dem Richter vorgeführt

Im Fall des zu Tode geprügelten holländischen Urlaubers auf Mallorca ist am Montag (16.7.) ein Tatverdächtiger dem Haftrichter in Palma de Mallorca vorgeführt worden. Der Mann hatte nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nach Widersprüchen in seiner Aussage schließlich gestanden, das Opfer angegriffen zu haben.

Die Ermittlungen in dem Fall hatten am Wochenende eine neue Wende genommen. Der jetzt festgenommene Mann hatte zunächst ausgesagt, am frühen Freitagmorgen (13.7.) zufällig am Tatort in der Nähe der Barackensiedlung Son Banya vorbeigekommen zu sein und dabei beobachtet zu haben, wie "vier oder fünf" junge Leute auf den Urlauber einschlugen. Er habe gehalten, gehupt und das Opfer ins Krankenhaus gebracht, nachdem die jungen Leute die Flucht ergriffen hätten. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Die Ermittler zweifelten jedoch zunehmend an den Aussagen des Fahrers. Dieser gestand schließlich, selbst bei dem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass es zu dem Angriff offenbar direkt in Son Banya gekommen war. Die Siedlung gilt als Drogensupermarkt Mallorcas und soll in Kürze abgerissen werden.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Filmemacher, der mit seinem Vater Urlaub auf Mallora machte. Nach Informationen des "Diario de Mallorca" wollte er offenbar in Son Banya Drogen kaufen. Die Umstände des Angriffs sind ungeklärt. In der mallorquinischen Lokalpresse ist von einem Raub als Motiv die Rede, zudem soll inzwischen ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden sein. /ff