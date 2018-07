Von Welle erfasst: Deutscher Mallorca-Urlauber kommt bei Portopetro zu Tode

Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Montag (16.7.) ums Leben gekommen, nachdem er in der Nähe von Portopetro an der Südostküste der Insel von einer Welle erfasst wurde. Auch seine zwei Kinder gerieten in Gefahr, konnten aber gerettet werden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Unglück kam es gegen 16 Uhr bei hohem Wellengang in der Nähe einer Urbanisation in der Gemeinde Santanyí. Die Familie war offenbar einige Stufen an der Küste hinuntergestiegen, als die Welle den rund 50-Jährigen und die Kinder erfasste. Während die Mutter nach Informationen des "Diario de Mallorca" die Tochter retten konnte, wurden Vater und Sohn ins Meer gezogen. Anwohnern gelang es, die beiden mit einem Kanu zu retten, allerdings kam für den Vater jede Hilfe zu spät. Rettungsschwimmer und Notfallsanitäter versuchten ohne Erfolg, den bewusstlosen Familienvater wiederzubeleben.

Beamte der Guardia Civil von Santanyí leiteten Ermittlungen zu den Unglücksumständen ein. Eine Autopsie sollte die genaue Todesursache klären. /ff