24 Prozent der spanischen Ryanair-Flüge fallen an den Streiktagen aus

Viele Ryanair-Maschinen werden am 25. und 26. Juli am Boden bleiben. Foto: DM

Dass das Bordpersonal der irischen Billigfluglinie Ryanair am 25. und 26. Juli streiken will, ist bekannt. Seit Mittwochnachmittag (18.7.) steht nun auch fest, welche Auswirkungen die Ausstände auf den Flugbetrieb haben dürften. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens werden sowohl am Mittwoch (25.7.) als auch am Donnerstag rund 24 Prozent der Flüge von und nach Spanien gestrichen werden müssen, weil keine Flugbegleiter zur Verfügung stehen. So dürften rund 200 der 830 für beide Tage geplanten Verbindungen von und nach Spanien ausfallen. Informationen darüber, wie viele Mallorca-Flüge betroffen sind, waren von Ryanair zunächst nicht zu bekommen.

Europaweit sollen an den beiden Tagen rund zwölf Prozent der Verbindungen ausfallen. Ryanair schätzt, dass etwa 50.000 der 430.000 Passagiere, die an diesen Tagen fliegen wollten, betroffen sein werden.

Die Fluggesellschaft bietet allen Passagieren, deren Flug gestrichen wurde, an, innerhalb von sieben Tagen vor oder nach dem geplanten Flugtag mit Ryanair zum gewünschten Ziel fliegen zu können. Wer möchte, könne auch den Flugpreis zurückerstattet bekommen, heißt es. Laut der Airline seien am Mittwoch alle betroffenen Kunden per E-Mail kontaktiert worden. Wer nicht angeschrieben wurde, könne davon ausgehen, dass sein Flug planmäßig stattfinde. /jk