Reisenden am Mallorca-Airport drohen im Sommer mehrere Streiks

Es droht ein chaotisches Monatsende am Flughafen von Palma. Foto: DM

Der Sommer wird heiß am Mallorca-Flughafen Son Sant Joan: Neben den hohen Temperaturen sorgen auch gleich vier Streikankündigungen für Sorge bei den Verantwortlichen. Da wären zum einen die italienischen Lotsen, die am Freitag (20.7.) und Samstag in den Ausstand treten wollen, wobei noch unklar ist, inwiefern das die Verbindungen nach Mallorca beeinträchtigt. Zumindest die Flüge aus Deutschland dürften kaum betroffen sein, anders als bei den Streiks der französischen Lotsen im Kontrollzentrum von Marseille. Diese Ausstände sind derzeit unterbrochen. Ob sie wieder aufgenommen werden, ist noch unbekannt.

Deutliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Palma dürften die Ausstände bei der Airline Ryanair sein. Die Flugbegleiter haben für den 25. und 26. Juli (Mittwoch und Donnerstag) Ausstände angekündigt, die irischen Piloten für diesen Freitag (20.7.) und den darauffolgenden Dienstag (24.7.). Da dürfte es vor allem Urlauber treffen, die von und nach Irland unterwegs sind.

Für chaotische Zustände dürfte auch der Streik der Handling-Mitarbeiter sorgen, der ab dem 29. Juli droht. Die Angestellten der für die Bodendienste zuständigen Unternehmen beklagen sich seit Langem über prekäre Arbeitsverhältnisse und wollen bis Anfang August die Arbeit niederlegen.

Weniger Auswirkungen auf den Flugbetrieb dürfte ein Streik der Reinigungskräfte haben, der ab dem 1. August angesetzt ist. Sollten die Mitarbeiter der Reinigungsfirmen streiken, ist mit erhöhtem Dreck am Flughafen zu rechnen. Auch in den Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden wollen die Reinigungskräfte ihre Arbeit niederlegen. /jk