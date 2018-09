Kletterkünstler nutzt Hitzewelle auf Mallorca für Einbruchserie

Geht Spiderman neuerdings auf Raubzug in Palma de Mallorca? Die Nationalpolizei hat am Dienstag (31.7.) einen Mann festgenommen, der für mehr als zehn Einbrüche verantwortlich sein soll. Der Verdächtige soll Hauswände hochgeklettert und in die wegen der Hitze offenenen Fenster eingestiegen sein.

Der Mann steht im Verdacht, nachts in den Vierteln Santa Catalina, Es Fortí, Camp D'en Serralta, El Jonquet und El Terreno Wohnungen ausfindig gemacht zu haben, bei denen das Fenster offenstand. In den meisten Fällen handelte es sich zwar um Wohnungen im ersten Stock, dennoch waren für manche Einbrüche schwierigere Klettertechniken notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung. So soll der Mann Vorsprünge, Kabel und Dachrinnen für seinen Aufstieg verwendet haben.

Die Bewohner schliefen in den meisten Fällen zur Tatzeit. Der Mann wurde von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt und den Polizisten übergeben. /rp