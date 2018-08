Fastfood-Kette Taco Bell übernimmt Traditions-Café an Plaça d'Espanya

Baldige Neueröffnung von Taco Bell an der Plaça d´Espanya.

Immer mehr ehemals eigenständige Traditionsgeschäfte in Palma de Mallorca werden von Fastfood-Ketten oder großen Franchise-Unternehmen übernommen. Im ehemaligen 'Café 1916' an der zentralen Plaça d'Espanya öffnet demnächst eine Filiale der Tex-Mex-Kette Taco Bell, wie das Bauschild an dem seit September 2017 geschlossenen Lokal anzeigt.

Das Café lag Jahrzehnte lang neben der bekannten Bar Cristal. Auch diese musste im vergangenen Jahr schließen, weil sich die Miete für das Lokal deutlich erhöhte. In diesem Fall bezog eine kleine lokale Kette die Geschäftsräume: das vom deutschen Unternehmer Helmut Clemens gegründete Öko-Bistro Es Rebost. /tg