Totes Baby in geparktem Pkw in Manacor entdeckt

Im Innern eines Pkw, der in Manacor abgestellt war, ist am Freitag (10.8.) ein totes Kleinkind entdeckt worden. Das erst zehn Monate alte Mädchen befand sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" offenbar mehr als acht Stunden in dem Fahrzeug. Ein Angehöriger habe den Pkw am Morgen abgestellt und offenbar das Baby dort zurückgelassen, heißt es. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Das tote Kleinkind wurde gegen 16 Uhr entdeckt. Das Fahrzeug war in der Nähe der Wache der Nationalpolizei abgestellt, in der Rambla del Rei en Jaume. Alarmierte Beamte konnten nur noch den Tod des Babys feststellen. Es war offenbar während der ganzen Zeit bei hohen Temperaturen in dem Fahrzeug eingesperrt. /ff