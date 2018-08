Leichte Zwischenfälle wegen Gewitters auf Mallorca

Die Feuerwehr auf Mallorca musste am Samstagnachmittag (11.8.) zwei Mal wegen eines Gewitters ausrücken. In Ses Olleries in der Gemeinde Santa Eugènia brannte nach Angaben der Umweltbehörde Ibanat rund ein Hektar Wald an.

Auch in der Nähe von Son Gual an der Schnellstraße zwischen Palma de Mallorca und Manacor wurde die Feuerwehr wegen eines Waldbrandes gerufen. Beide Feuer sind laut Ibanat unter Kontrolle gebracht worden.

In Palmas Stadtteil Son Hugo kam es zu einem leichten Verkehrschaos, weil die Ampel an einem Bahnübergang ausfiel.

Für Sonntag kündigt die staatliche Wetteragentur Aemet einen weitgehend wolkenlosen Himmel mit örtlich vereinzelten Schauern an. /pss