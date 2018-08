Palma de Mallorca sperrt ab Montag (13.8.) Zufahrt zum Zentrum

Autofahrer auf Mallorca haben es Anfang kommender Woche ein wenig komplizierter, in Palma de Mallorca ins Zentrum zu kommen. Die Zufahrt zur Avenida Argentina vom Paseo Maritimo aus wird ab Montag (13.8.) drei Tage lang gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten am Paseo Mallorca. Das gab das Rathaus Palma bekannt. Auch das Stück zwischen Carrer Caro und dem Parc de sa Feixina in gegenteiliger Richtung wird gesperrt.

Die Stadt empfiehlt Autofahrern, die vom Paseo Maritimo aus nach Palma reinfahren wollen, den Carrer Monsenyor Palmer, direkt hinter dem Hard Rock Café, zu nehmen und oben an der Ampel dann rechts in den Carrer Espartero reinzufahren. Wenn man dem Straßenverlauf folgt, kommt man am ungesperrten Teilstück des Paseo Mallorca an. /pss