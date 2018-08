Polizei nimmt deutsche Urlauber wegen Graffitis fest

Die Ortspolizei in Santanyí hat am Freitagabend (10.8.) in der Nähe von Cala Figuera zwei Deutsche festgenommen, die für Grafittis an Hauswänden und Felsen verantwortlich sein sollen. Die 19 und 20 Jahre alten Männer sind im Urlaub auf der Insel. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Bereits am Donnerstag waren Schmierereien aufgetaucht. Anwohner informierten am Freitag die Polizei, sie hätten schwarz gekleidete Gestalten mit einer Tüte in der Hand gesehen.

Neben mehreren Spraydosen stellten die Beamten auch eine Videokamera sicher. Die Aufnahmen sollen die beiden bei ihren Aktionen zeigen. Die Ortspolizei übergab das Material der Guardia Civil, die nun eine Anzeige prüfen soll. Im Rathaus der Gemeinde hofft man, dass die beiden Männer für die Entfernung der Graffitis haftbar gemacht werden können. /pss