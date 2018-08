Junger deutscher Urlauber ertrinkt an der Playa de Palma

Ein 22-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag (12.8.) an der Playa de Palma ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der junge Mann war auf Höhe des Balneario 3 mit einer Freundesgruppe unterwegs und ging im Meer schwimmen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Seine Freunde bemerkten, dass er plötzlich in Schwierigkeiten geraten war und brachten ihn an den Strand. Dort versuchten Rettungsschwimmer den Verunglückten erfolglos zu reanimieren.

Es ist bereits der zweite Tote an der Playa an diesem Wochenende. Am Samstagnachmittag verstarb ein 50-Jähriger nach einem Anfall. /pss