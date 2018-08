Verkehrschaos bei den Stränden Es Trenc und Ses Covetes

Verkehrschaos auf dem Weg zum Strand erlebten am Sonntag (12.8.) viele Urlauber und Einheimische, die einen Tag am Es Trenc oder Ses Covetes verbringen wollten. Bereits um elf Uhr morgens stellten die Parkplatzkontrolleure am Eingang der Straße zu Ses Covetes ein Einfahrt-Verboten-Schild auf. Nur Anwohner, Lieferanten und Restaurantbesucher wurden durchgelassen.

Die Kontrolleure empfahlen die Weiterfahrt nach Sa Ràpita oder nach Colònia de Sant Jordi.Auch am Es Trenc waren alle Parkplätze zeitweise voll, sodass auch hier Schilder aufgestellt wurden.

Anwohner von Ses Covetes fürchten, dass sich das Chaos vergrößert und zu einer Sicherheitsgefahr wird. Sie appelieren an die Gemeinde Campos, den inselrat und die Balearenregierung, konkrete Lösungen anzubieten. Die Verzögerung der Eröffnung eines Parkplatzes für 500 Autos am Anfang der Zufahrt zu Ses Covetes, sorgt für zusätzlichen Unmut. /pss