Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Alcúdia

Zwei 19-Jährige sind am Sonntagmorgen (12.8.) bei einem Unfall in der Nähe von Alcúdia schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach acht Uhr morgens auf der Landstraße MA-13 auf Höhe des Restaurants Can Segue.

Das junge Paar war auf einem Motorroller in Richtung Palma de Mallorca unterwegs, als es frontal mit einem Auto kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide rund 30 Meter durch die Luft geschleudert.Der junge Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, während sich seine Begleiterin heftige Prellungen zuzog.

Beide wurden ins Krankenhaus Son Espases gebracht. /pss