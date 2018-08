Deutsche Urlauber bedrohen Polizisten am Strand von Cala Agulla

Eine Gruppe deutscher Strandurlauber an der Playa Agulla auf Mallorca hat sich am Samstagnachmittag (11.8.) mit der Polizei angelegt und muss nun mit fetten Bußgeldern rechnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Ortstpolizei Capdepera am Montag gegenüber der MZ.

Zwei Zivilbeamte der Ortspolizei reagierten am Samstag gegen 16 Uhr auf zwei telefonische Beschwerden. Eine Gruppe deutscher Touristen hatte mehrere Musikanlagen laut aufgedreht und erregte den Ärger anderer Strandgäste. Die Polizisten wiesen sich mit ihrer Polizeiplakette aus und verlangten die Herausgabe der Lautsprecher und wollten die Personalien aufnehmen.

Einige aus der Touristengruppe hielten die Plaketten für gefälscht und stellten sich in drohenden Gebärden vor der Polizei auf. Von rund 30 Touristen umringt sahen sich die Zivilbeamten schließlich gezwungen, Verstärkung in Uniform anzufordern. Wenig später wurden die Personalien einiger besonders aggressiver Urlauber der Gruppe aufgenommen, vier Personen festgenommen und vier Musikanlagen beschlagnahmt. "Nach Zahlung des Bußgeldes können sie die auf der Wache abholen", bestätigt eine Sprecherin der Polizei.

Nicht nur an der Playa de Palma gelten inzwischen strenge Regeln für den Aufenthalt am Strand. Das Mitbringen von Glasflaschen und Ruhestörung sind verboten und werden regelmäßig bestraft. /tg