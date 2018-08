Die schönsten Segelschiffe treffen sich vor Mallorca zur Regatta

Liebhaber von alten Segelbooten kommen in diesen Tagen auf Mallorca auf ihre Kosten. Für die Teilnahme an der Segelregatta Regata Illes Balears Clàssics (15. bis 18. August) liegt bereits in den Tagen zuvor eine Reihe besonderer Schmuckstücke in den Yachthäfen der Insel.

So befindet sich die "Corsaro II", eines der Schulschiffe der italienischen Marine, seit Sonntag (12.8.) im Hafen von Palma de Mallorca. Das Schiff lässt sich besichtigen. Neugierige sind Montag (13.8.) bis Mittwoch (15.8.) jeweils zwischen 10 und 12.30 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr willkommen. Am Donnerstag (16.8.) und Freitag (17.8.) besteht zwischen 18 und 21 Uhr noch einmal die Gelegenheit, bevor die "Corsaro II" am Sonntag (19.8.) wieder in See sticht.

Auch das elegante 32 Meter lange Segelschiff "Moonbeam IV." erfreut die Liebhaber. Hier verbrachten schon Fürst Rainier III. von Monaco und Schauspielerin Grace Kelly ihre Flitterwochen. Erbaut wurde es zwischen 1914 und 1920 in der schottischen Werft Fife & Sons. /tg