Vier Verdächtige nach nächtlicher Randale in Inca gefasst

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei von Inca vier Personen festgenommen, die für eine Welle von Brandanschlägen in der Stadt im Inselinnern von Mallorca verantwortlich sein sollen. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Brandstiftung, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (13.8.).

Unter anderem in der Nacht auf den 26. Juli waren mehrere Fahrzeuge, Ladenlokale sowie Müllcontainer in Brand gesteckt worden. Der Polizei gelang es zunächst, einen der Täter zu identifizieren, er führte die Ermittler zu seinen mutmaßlichen Komplizen. Die Festnahme fand dann am vergangenen Freitag statt. /ff