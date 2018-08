Abwasser-Ärger auch an der Küste von Can Picafort

Die Anwohner von Son Bauló in Can Picafort sowie Umweltschützer haben am Dienstag (14.8.) wegen Abwasserproblemen auch an der Nordostküste von Mallorca Alarm geschlagen. Nachdem ein Anwohner über die sozialen Netzwerke über ein mutmaßliches Leck informierte, in dessen Folge ungeklärtes Abwasser ins Meer gelange, verbreitete auch die Umweltschutzvereinigung Gob diese Informationen.

Wie der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Santa Margalida, Joan Monjo, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte, sei es gegen 11 Uhr in Folge des morgendlichen Gewitters zu Problemen in einer Pumpstation gekommen. Daraufhin sei kurze Zeit Abwasser ins Meer geflossen. Die technische Panne sei aber umgehend behoben worden. /ff