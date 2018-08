Drei Festnahmen nach Serie von 25 Einbrüchen auf Mallorca

Die Guardia Civil hat drei Personen festgenommen, denen mindestens 25 Einbrüche auf Mallorca zur Last gelegt werden. Die Täter sollen in Bars und Ladenlokale in der Großgemeinde Calvià sowie in Llucmajor und Palma de Mallorca eingestiegen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Dienstag (14.8.).

Die Polizei hatte Ermittlungen eingeleitet, nachdem im Juli eine Reihe von Anzeigen eingegangen war. Die Täter brachen nachts in die Lokale ein, leerten die Kassen sowie Spielautomaten und stahlen Wertgegenstände. Die Ermittler konnten schließlich die Wohnung der Verdächtigen in Palmas Viertel Corea ausfindig machen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sich Schmuck, Uhren, Tablets, Smartphones, Tauchgeräte sowie Bargeld.

Opfer der Einbrüche können in der Wache der Guardia Civil im Gewerbegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça vorstellig werden, um das Diebesgut in Augenschein zu nehmen. Möglich ist dies in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. /ff