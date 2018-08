Willkommen! Initiative soll Mallorca-Urlauber mit Katalanisch bekannt machen

Das balearische Kulturministerium will die katalanische Sprache unter den Mallorca-Urlaubern stärker bekannt machen. Dazu sind Begrüßungskarten in verschiedenen Sprachen gedruckt worden, die nun in Unterkünften und Büros zur Touristen-Information verteilt werden. Die insgesamt 4,1 Millionen Karten sollen den Touristen die "sprachliche Realität auf den Balearen" vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (13.8.), sprich dass Katalanisch auf Mallorca neben Spanisch offizielle Amtssprache ist.

Die Karten wurden in den Sprachen Spanisch, Galicisch, Baskisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Schwedisch gedruckt. "Willkommen! Ich bin die katalanische Sprache, die auf den Balearen gesprochen wird", heißt es auf der Vorderseite. "Zusammen mit den anderen katalanischsprachigen Gebieten bilde ich eine Gemeinschaft mit mehr als zehn Millionen Menschen, die diese Sprache sprechen. Ich lade Sie ein, eine kleine Auswahl meiner Wörter zu lernen und während Ihres Besuchs einzusetzen." Auf der Rückseite werden Vokabeln wie Begrüßung, Wochentage oder Zahlen angegeben, zum Beispiel 'bon dia' (Guten Tag), 'gràcies' (Danke) oder 'bon profit' (Guten Appetit!).

Die Kosten für die Initiative, die sich laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" auf 24.500 Euro belaufen, trägt das Kulturministerium, um die Verteilung kümmert sich das Tourismusministerium. /ff