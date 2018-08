Baustellen behindern Verkehr von und nach Palma de Mallorca

Autofahrer im Zentrum von Palma de Mallorca müssen ich in den kommenden Tagen auf weitreichende Straßensperrungen einstellen. Wie das Rathaus bekannt gab, erneuern Arbeiter am Donnerstag (16.8.) den Belag auf dem Carrer Dragonera und dem Carrer Llibertat, zwei wichtigen Verkehrsadern bei der Ein- und Ausfahrt des Zentrums.

Am Montag (20.8.) wird dann der Asphalt der ebenfalls stark befahrenen Carretera de Valldemossa ausgebessert. Der Carrer General Riera ist am Donnerstag (23.8.) an der Reihe. /tg