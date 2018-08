Can Picafort erfreut sich am traditionellen Entenhaschen

Die traditionelle Entenjagd im Küstenort Can Picafort auf Mallorca ist dieses Jahr etwas anders verlaufen. Nicht nur, dass inzwischen Gummientchen statt der früher üblichen echten Tiere aufs Wasser geworfen wurden. Am Mittwochmittag (15.8.) war der Wellengang am traditionellen Fiesta-Ort Mollet dels Inqueros so aufgewühlt, dass die Organisatoren das Event kurzfristig an den Yachthafen an der Plaça de Cervantes verlegten.

Wie im vergangenen Jahr wurden 1.000 Enten aufs Wasser geworfen. Die Badegäste konnten sie erhaschen und gegen Preise eintauschen. 170 der Enten gewannen einen Haupt- oder Trostpreis. Die anderen waren Nieten. Einige Badegäste beschwerten sich über die schlechte Wasserqualität. /tg