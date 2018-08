Deutscher Motorradfahrer schwer verletzt: Polizei nimmt Pkw-Fahrer fest

Die Guardia Civil hat einen 60-jährigen Mann festgenommen, der absichtlich einen Unfall unter anderem mit einem deutschen Motorradfahrer verursacht haben soll. Der Deutsche wurde schwer verletzt, ein weiterer in den Unfall verwickelter Motorradfahrer leicht, wie es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Mittwoch (15.8.) heißt.

Zu dem Unfall war es am 1. Juli in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca gekommen. Der Verdächtige erfasste mit seinem Ford Ka einen Motorradfahrer, dessen Maschine in Folge mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidierte. Anschließend beging der Ford-Fahrer Fahrerflucht.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Pkw-Fahrer zuvor mit dem Motorradfahrer einen Streit gehabt. Ermittelt wird nun wegen versuchter Tötung, unterlassener Hilfeleistung sowie Vortäuschung einer Straftat. Denn der Mann hatte am Tag nach dem Unfall seinen Pkw als gestohlen gemeldet. /ff