Feldbrand bei früherer Weinkooperative Es Sindicat in Felanitx

Das Feuer am Mittwochnachmittag. Foto: DM

Ein Feldbrand ist am Mittwochnachmittag (15.8.) in der Nähe der früheren Weinkooperative Sindicat bei Felanitx im Südosten von Mallorca ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen mit einem Löschflugzeug, einem Hubschrauber sowie Einsatzkräften am Boden. Beteiligt sind Feuerwehrleute der Wachen aus Felanitx und Manacor.

Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache gegen 15 Uhr auf einem Feld an der Ronda de Felanitx ausgebrochen und griff auf Reifen über, die vor einer Lagerhalle aufgetürmt waren. Eine hohe Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Laut mallorquinischen Lokalmedien war der Brand gegen 17 Uhr unter Kontrolle, die Naturbehörde Ibanat der balearischen Landesregierung hatte bis 17.30 Uhr aber noch keine Entwarnung gegeben.

Das imposante Gebäude Es Sindicat wurde über Jahrzehnte genutzt, steht aber seit Anfang der 90er leer. Seither verfällt der denkmalgeschützte Bau zusehends. Geplant ist, den Komplex der 1991 in die Insolvenz gegangenen Kooperative als internationales Künstlerzentrum neu aufzubauen. Schirmherr für die Einrichtung wird der Felanitxer Künstler Miquel Barceló. /ff