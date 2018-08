Palma de Mallorca erneuert den Park vor der Kathedrale

Mit einer Investition von 4,8 Millionen Euro will die Stadt Palma de Mallorca den Park um den Kathedralen-See auf Vordermann bringen. Der brüchige Bodenbelag des Parc de la Mar wird ausgetauscht und das rostige Geländer erneuert. Außerdem erhalten die Grünanlagen ein automatisches Bewässerungssystem und die Straßenbeleuchtung wird an neue energiesparendere Standards angepasst. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen und binnen zwölf Monaten abgeschlossen sein.

Um die Kosten für die Erneuerung des touristischen Aushängeschilds der Balearen-Hauptstadt zu stemmen, will das Rathaus Mittel von der Touristensteuer beantragen und legte ein entsprechendes Projekt vor. Doch selbst wenn der Antrag abgelehnt werden sollte, werde die Stadt dieses wichtige Projekt aus eigenen Mitteln stemmen. "Es ist wichtig zu handeln. Also werden wir es in jedem Fall tun", erklärte Rodrigo A. Romero den Standpunkt des Rathauses.

Zur Zeit investiere man jährlich fast 80.000 Euro für das Ausbessern von Schlaglöchern und etwa 16.000 Euro in Strom für die Beleuchtung. Zusammen mit einem automatischen Bewässerungssystem könne man durch eine einmalige Investition in den kommenden Jahren laufende Kosten einsparen.

Den Parc de la Mar bezeichnete er als "eine der schönsten Ansichtskarten der Stadt". Allerdings sei er seit der Einweihung im Jahr 1984 in die Jahre gekommen und müsse erneuert werden. Dabei werden man den aktuellen Sandstein durch ein robusteres aber ähnliches aussehendes Material ersetzen. "Das Original-Design bleibt erhalten", versicherte Romero. Die Steine werden etwas kleiner sein, dafür seien sie resistenter, sodass sie auch schwere Fahrzeuge und die häufigen Massenveranstaltungen auf dem Kathedralen-Vorplatz aushalten.

In lila die bereits ausgewechselten Platten, in orange die geplante Erneuerung.