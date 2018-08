Palma de Mallorca hebt Badeverbot an Stadtstränden wieder auf

Das Badeverbot an den Stadtstränden von Palma de Mallorca, das am Dienstag (14.8.) verhängt worden war, ist am Mittwochmorgen wieder aufgehoben worden. Sowohl am Strand von Can Pere Antoni, als auch in Ciutat Jardí wird am Mittwoch wieder die grüne Fahne gehisst.

Die Stadtverwaltung hatte das Badeverbot verhängt, nachdem in Folge eines Gewitterschauers erneut Abwässer in die Bucht von Palma de Mallorca gelangt waren. Da die Kanalisation und die Kläranlage von Coll d'en Rabassa überlastet sind, passiert dies bei praktisch jedem stärkerem Regenguss.

Nach einem Rohrbruch und zwei Regenschauern hatte es innerhalb einer Woche drei Badeverbote an den Stadtstränden gegeben. Die Maßnahmen sorgten für Ärger bei Badegästen und Kritik bei den oppositionellen Konservativen. Die Sprecherin der Volkspartei (PP) in Palma, Marga Durán, warf der Linksregierung im Rathaus bei einem Ortstermin in Can Pere Antoni vor, nötige Investitionen zu verschleppen.

Allerdings war in der Zeit der konservativen Vorgängerregierung auch nicht viel passiert. Die Probleme mit der überlasteten Kanalisation will die Stadtverwaltung nun mit Investitionen angehen, geplant ist die Erweiterung der veralteten Kläranlage sowie die Verlegung neuer Rohre.

Palma kündigte außerdem an, die Flaggen künftig nicht nur während der Arbeitszeit der Rettungsschwimmer zwischen 10 und 19 zu hissen, sondern rund um die Uhr und an sämtlichen Stränden im Stadtgebiet. So soll verhindert werden, dass Frühaufsteher im Meer schwimmen, obwohl ein Badeverbot gilt. /ff