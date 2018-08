Mann nach Messerattacke auf Mallorca schwer verletzt

Bei einer Messerattacke - vermutlich durch seine Lebensgefährtin - ist ein 63-jähriger Mann am Mittwoch (15.8.) in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Der Vorfall trug sich in einer Siedlung nahe des Geschäfts Can Barato am Camí Vell de Bunyola zu. Der Mann lief um Hilfe suchend und durch Messerstiche verletzt auf die Straße und wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Einige Stiche in den Bauch hatten innere Organe verletzt. Der Zustand galt als kritisch.

Orts- und Nationalpolizei nahmen die Lebensgefährtin als mutmaßliche Täterin fest. Zunächst verschanzte sie sich in ihrer Wohnung und bedrohte die Polizisten mit einem aggressiven Pitbull Terrier. Spezialisten aus Son Reus wurden hinzugerufen, um das Tier unter Kontrolle zu bringen. /tg