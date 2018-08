Polizei nimmt deutschen Urlauber wegen mutmaßlicher Vergewaltigung fest

Wegen mutmaßlicher Vergewaltigung hat die Polizei in Palma de Mallorca einen 21-jährigen deutschen Urlauber festgenommen. Er soll eine zwei Jahre jüngere deutsche Touristin zum Sex gezwungen haben.

Nach Angaben der Polizei trug sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch (15.8.) an der Playa de Palma zu. Die Beamten nahmen den Mann einige Stunden später in seinem Hotel fest.

Die 19-Jährige war mit dem mutmaßlichen Täter allein geblieben und war zunächst auf die Annäherungsversuche des Mannes eingegangen. Dann wollte sie ihn stoppen, worauf sich der 21-Jährige nicht einließ und sie - den Angaben der Frau zufolge - zum Sex zwang.

Während die Nationalpolizei den Fall weiter untersucht, schickte sie eine Erinnerung per Twitter: Egal ob du auf einer Party, am Strand oder im Hotel bist: Nein heißt nein!" /tg