Studie: Der Dreck kommt mit den Strandbesuchern

Die Verschmutzung der Küste von Mallorca steigt in der Hochsaison auf ein unerträgliches Maß an. Das sieht jeder. Nun weiß es auch die Wissenschaft: 400.000 Schmutzteile pro Quadratkilometer verunreinigen die Strände der Urlaubsinsel im Sommer. Im Winter sinkt diese Zahl auf ein Fünftel, 81.000 Teile. Der Tourismus ist also ein wesentlicher die Umwelt belastender Faktor, schließt die Studie MED Blue Islands in einer einfachen Schlussfolgerung. Je mehr Leute, desto mehr Müll.

Den Großteil der Abfälle machen Plastikteile (37 Prozent) und Zigarettenstummel (31 Prozent). Beim Plastikmüll lohnt sich eine weitere Differenzierung nach Größe und Herkunft: 20 Prozent der Abfälle sind sogenannte Mesoplásticos von einer Größe zwischen 0,5 und 2,5 Zentimetern. 9 Prozent fallen in die Kategorie Microplastik (unter 0,5 Zentimeter Größe). Ferner finden sich an mallorquinischen Stränden sträflich viele Industrieabfälle (6 Prozent), Deckel (4 Prozent), Plastikgeschirr (2,5 Prozent) und Bonbonpapier (2,2 Prozent). Die Schreckensliste setzt sich fort: Wattestäbchen, Glasflaschen, Tampons, Feuchttücher, Glasscherben ...

Hinter der Studie steht ein Team der Universität Barcelona (UAB) in Zusammenarbeit mit dem Inselrat Mallorca. Im Rahmen des Projekts MED Blue Islands wurden an verschiedenen Mittelmeerstränden über das Jahr verteilt Probeabschnitte untersucht: Die Forscher suchten die Strände auf Mallorca, Sizilien, Malta, Rab (Kroatien), Kreta, Rhodos, Mykonos und Zypern ab. Erschütterndes Ergebnis: Mallorcas Strände sind im Sommer die zweitverschmutztesten. Nur auf Malta fanden die Müllsucher noch mehr Dreck.

Um den Einfluss des Massentourismus zu analysieren und quantifizierbar zu machen, wurden jeweils sehr stark besuchte Strände mit verhältnismäßig ruhigen Abschnitten verglichen. Auf Mallorca untersuchten die Forscher die Strände Playa Torà (Calvià), Sa Canova (Artà) und Es Caragol (Santanyí).

Im europäischen Vergleich führt der Strand Marsaslock auf Malta das Negativ-Ranking an. Dahinter folgte die mallorquinische Playa Torà im Südwesten der Insel. Auch Platz drei (Golden Bay, Malta) und vier (Es Caragol in Santanyí) teilen sich die Inseln Malta und Mallorca. /tg