Warnstufe Orange wegen Starkregens auf Mallorca am Freitag

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Freitag (17.8.) Warnstufe Orange wegen Starkregens auf Mallorca ausgegeben. Sie gilt für den Norden, Nordosten sowie das Inselinnere in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, auf der restlichen Insel ist Warnstufe Gelb in Kraft. Auch Hagel ist ortsweise möglich. Des Weiteren wird auf ganz Mallorca vor Gewittern gewarnt, es gilt Warnstufe Gelb.

Im Tagesverlauf ist es meist bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Freitag 29 Grad in Palma de Mallorca, 28 Grad in Sa Pobla sowie nur 26 Grad in Felanitx. In der Nacht sinken die Werte sogar unter die 20-Grad-Marke in Palma de Mallorca. In der Tramuntana werden Tiefstwerte um die 13 Grad erwartet.

Auch am Samstag kann es gewittern, bislang wurde aber keine Warnstufe ausgegeben. Am Sonntag fällt die Bewölkung laut Prognose nur schwach aus, die Temperaturen steigen wieder. /ff