Rote Fahne am Strand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca

Erneut - bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Tage - hat die Stadt Palma de Mallorca ein Badeverbot für den Stadtstrand Can Pere Antoni verhängt. Nach Regenfällen am Donnerstag (16.8.) lief, wie schon an den Tagen zuvor, ungeklärtes Dreckwasser samt Fäkalien in die Badebucht. Die weiteren Strände in der Bucht bleiben vorerst geöffnet.

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Kläranlagen der Stadt Palma sind überaltert. Bei heftigen Regenfällen vermischen sich Regen- und Dreckwasser und gelangen ins Meer. Die Stadtwerke lassen in diesem Moment die Strände schließen, bis Wasserproben zeigen, dass sich die braune Brühe ausreichend im Meer aufgelöst hat und keine Gefahr mehr für Badegäste besteht. /tg

