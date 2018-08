Sattelschlepper kippt an Abfahrt der Ringautobahn von Palma de Mallorca

Ein Sattelschlepper ist am Freitagmorgen (17.8.) an einer Abfahrt der Ringautobahn von Palma de Mallorca umgestürzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Beamte der Ortspolizei und der Guardia Civil auf Mallorca sicherten am Vormittag die Unfallstelle auf Höhe des Gewerbegebiets Nou Llevant.

Der rund 50-jährige Fahrer war gegen 9.30 Uhr offenbar zu schnell in die Kurve eingebogen. Ein Alkoholtest verlief negativ. Auf Höhe des Ikea-Zentrums kam es durch Staus durch Schaulustige.

Um den Lkw zu bergen, muss er zunächst entladen werden. Das Fahrzeug transportierte Plastik, das zum Recycling bestimmt war. /ff